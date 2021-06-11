المغرب يسجل 400 إصابة و10 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎

كشفت إحصائيات وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 400 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 523165 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 9355 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 6089275 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 10 وفيات جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 9202.

وتم التأكد من 324 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 510623.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.