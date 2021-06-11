المغرب يسجل 400 إصابة و10 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎

كشفت إحصائيات وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 400 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 523165 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 9355 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 6089275 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 10 وفيات جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 9202.
وتم التأكد من 324 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 510623.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
عدد الحالات الجديدة أكبر من عدد حالات التعافي طوال الأسبوع الفارط يعني ان الفيروس يتكاثر ولم يتم القضاء عليه
مزيدا من الحيطة والحذر
وجدو راسكوم المغاربة لكارثة مع العيد الكبير والانتخابات غادي يقوى الطرح …. التلقيح ديال سينوفارم فيه غي الماء بحال سيدي علي … لا يغني ولا يسمن من جوع .
شخصيا لا أثق في هذه الارقام التي اعتبرها مغلوطة من جهة لان الحكومة لم تعد تتحكم منذ زمن بعيد في معطيات الجانحة لان المغاربة شحال هادي منين عاقو و وعاو بأن الحكومة ما كتنفعهوم بوالو غير احصاءهم لغاية الاستفادة بهم من اعانات منظمة الصحة العالمية و انهم خاصهم يتكلموا براسهم بنفسهم ما بقاتش الحكومة عارفة عدد المصابين هذا في الأساس ان كان هناك مصابون او عدوى اصلا
كذب في كذب في كذب في كذب في كذب مرجان والمراكز التجارية الكبرى مزدحمة بالناس اين كورونا باراك من الكذب
يجب إعادة الحجر الصحي لأن حالات الوفيات في ازدياد، وأرواح المواطنين ثمينة جدا
استهتار يساوي ارتفاع الحالات = ضياع ميزانية الصحة.
وضع الكمامات ولو ملقح يساوي انخفاض الحالات او إبادة كورونا.
الجهل هو المشكل.
اليوم في صلاة الجمعة بالمسجد المحمدي لا من يرتدي كمامة…. لا تباعد…. صافي الناس رجعوا عاديين.. ولا حياة لمن تنادي….