المغرب يسجل 407 إصابات و3 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎

المغرب يسجل 407 إصابات و3 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎
صورة: أ.ف.ب
السبت 6 مارس 2021 - 18:15

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 407 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 485.974 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 11.672 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5.234.576 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 3 وفيات جديدة ليصل العدد إلى 8676، بينما تم التأكد من 509 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 471.919.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

إحصائيات وزارة الصحة الإصابات والوفيات الوضعية الوبائية تحاليل فيروس كورونا

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‫تعليقات الزوار

5
  • kolo
    السبت 6 مارس 2021 - 18:24

    باي باي كورونا مابقاش المرض ولكن نغص الطوارئ و الزمت والقهر يزداد ويتمدد

    4
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  • هههه
    السبت 6 مارس 2021 - 18:25

    المدينة الي فيها انا ناس عايشين حياتهم بطول العرض مكين لاكممات شي داخل عند شي صرحة مفهمت والو

    4
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  • مواطن
    السبت 6 مارس 2021 - 18:30

    مع اسف الارقام غير صحيح لماذا وزارة الصحة لتقم بالتحاليل كافيه

    3
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  • امين
    السبت 6 مارس 2021 - 18:30

    لقد اصبح هناك تباطؤ على مستوى الجرعة الاولى، يجب على المغرب الاسراع في جلب المزيد من الجرعات كي يحقق المناعة الجماعية في اسرع وقت

    -1
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  • الشريف
    السبت 6 مارس 2021 - 18:35

    واسي العثماني وابقا امقابل لهوى لا يلوى.الحالة صفر راها مستحيل توصل ليها اوهادشي راه امطول امعانا للسنوات القادمة. البترول راه غادي في الصعود اشهر أو شهرين يوصل ل100 دولار فما فوق وهاديك جوج دولارات انتاع العملة غادي تتبخر .اوا اجمع ليا راسك او شوف أشنوا اتدير افهاد لحريرة الاقتصادية .اليونان راها كتخطط للموسم السياحي هي واسبانيا من دابا وأنتا ضارب الطم واش ما عندك جالية باغيا اتشوف ابلادها ما عندك قطاع اسنيتوا القطاع السياحي اللي خدامين فيه راهم اتشردوا اوخاصهم ايعرفوا رأسهم من رجليهم .اوا ابقا مدهي مع الانتخابات والقاسم الانتخابي حتى تصدق لا ديدي لا حب لملوك.

    8
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