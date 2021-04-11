المغرب يسجل 414 إصابة و9 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎

المغرب يسجل 414 إصابة و9 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎
صورة: هسبريس
الأحد 11 أبريل 2021 - 18:21

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 414 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 502.102 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 8998 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5.599.177 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 9 وفيات ليصل العدد إلى 8900، بينما تم التأكد من 346 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 488.361.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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