المغرب يسجل 416 إصابة و7 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 416 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 483410 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 12003 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5163721 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 7 وفيات جديدة ليصل العدد إلى 8615.

وتم التأكد من 420 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 468807.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.