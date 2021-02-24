المغرب يسجل 419 إصابة و18 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎

المغرب يسجل 419 إصابة و18 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎
صورة: و.م.ع
الأربعاء 24 فبراير 2021 - 18:06

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 419 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 482128 حالات في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 9351 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5129731 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 18 وفاة جديدة ليصل العدد إلى 8592.

وتم التأكد من 710 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 466815.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الإصابات المؤكدة حالات الوفيات فيروس كورونا وزارة الصحة

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