المغرب يسجل 420 إصابة و4 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎

المغرب يسجل 420 إصابة و4 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎
صورة: و.م.ع
الجمعة 5 مارس 2021 - 18:09

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 420 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 485567 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 12288 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5222504 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 4 وفيات جديدة ليصل العدد إلى 8673.

وتم التأكد من 477 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 471410.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

العدد الإجمالي للمصابين فيروس كورونا مجموع التحاليل المنجزة وزارة الصحة

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

2
  • abc
    الجمعة 5 مارس 2021 - 18:18

    ادا لم نتوصل بالمزيد من اللقاح فنتضرو ما هو اسوء. العالم كله يتهافت على الحصول على الجرعات. ربي يحفض وصافي. لكي نلقح تمانين في المأة من سكان المغرب سيكون صعبا في هده الظروف.

    -9
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Kacemi Mekki
    الجمعة 5 مارس 2021 - 18:24

    Pourquoi pas vacciner les gens deCasa de maniere plus intense?

    3
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
بالأمازيغية: خدمة الأداء عبر الهاتف
الجمعة 5 مارس 2021 - 15:37 13

بالأمازيغية: خدمة الأداء عبر الهاتف

صوت وصورة
أنامل ناعمة في البحرية الملكية
الجمعة 5 مارس 2021 - 14:21 7

أنامل ناعمة في البحرية الملكية

صوت وصورة
معرض للتراث المغربي اليهودي
الجمعة 5 مارس 2021 - 13:25 1

معرض للتراث المغربي اليهودي

صوت وصورة
قتيلة في انهيار منزل ببني ملال
الجمعة 5 مارس 2021 - 00:40 5

قتيلة في انهيار منزل ببني ملال

صوت وصورة
حياة بلا نبض
الخميس 4 مارس 2021 - 22:35 5

حياة بلا نبض

صوت وصورة
ارتفاع أسعار النحاس
الخميس 4 مارس 2021 - 20:35 8

ارتفاع أسعار النحاس