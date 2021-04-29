المغرب يسجل 421 إصابة و5 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

المغرب يسجل 421 إصابة و5 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
صورة: و.م.ع
الخميس 29 أبريل 2021 - 16:12

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 421 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 510886 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 8994 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5742207 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 5 وفيات جديدة ليصل العدد إلى 9020.

وتم التأكد من 522 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 497105.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

النشرة اليومية عدد الإصابات والوفيات فيروس كورونا وزارة الصحة

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‫تعليقات الزوار

7
  • شكرا ماماهم فرانسا
    الخميس 29 أبريل 2021 - 16:14

    سبب تراجع الحالات ورتفاع حالات الشفاء…..تعتزم فرنسا تخفيف القيود المرتبطة بوباء كورونا على أربع مراحل، بداية من 3 ماي وحتى 30 يونيو، حسب ما نقلت صحيفة لو باريزيان عن تصريحات للرئيس إيمانويل ماكرون في مقابلة مع وسائل إعلام فرنسية….مبروك علينا حيت لي دارتو ماماهم فرانسا كطبقو علينا الحكومة.

    21
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  • العالمية
    الخميس 29 أبريل 2021 - 16:16

    عدد حالات التعافي يفوق عدد الحالات الجديدة والحمد لله

    12
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  • مواطن
    الخميس 29 أبريل 2021 - 16:21

    اخيرا فرنسا سترفع الحضر بشكل تام مبروك علينا ادا سيبدء التخفيف وتبدء الحالات بالتناقص و سيخرج احد الميخيات يقول لينا الوضع متحكم فيه ادا لانقاد الاقتصاد غادي نخففو الحجر
    كم انتي جميلة ماما فرنسا

    18
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  • ص
    الخميس 29 أبريل 2021 - 16:23

    حتى لو انخفضت الحالات فالحجر سيد الموقف الى نهاية العام.فهم عازمون على إطالة الحجر.لا يهمهم اي شيء. وجدوا فيه الحل المناسب. يهلكون الاخر وهم في النعيم.

    10
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  • عبد الله
    الخميس 29 أبريل 2021 - 16:28

    دبا هادي هي الموجة الثالثة باش فرعتو لينا راسنا؟ فرنسا كاتسجل كثر من 30.000 إصابة يوميا ومئات الوفيات وكاتوجد ترفع القيود أوحنا شي خبراء يال الكارطون مصدعينا بالموجة الثالثة ناري دخلنا الموجة الثالثة ناري الخبراء ديال الزحام ماشي بحال الزحام يدقون ناقوس الخطر زعما باش إخلعونا هههههه واش كاين باقي شي واحد مسوق ل كرونا الناس مابقاوش كايخافو لا من كرونا ولا السلالات ديالها لي منها السلالة الجديدة الهندية الكرموصية

    15
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  • عثمان
    الخميس 29 أبريل 2021 - 16:36

    التلقيح له اثار سلبية على بعض الاشخاص، هل هناك متابعة الاشخاص اللذين اصيبوا بجلطة بعد تلقيح؟؟؟ ام ان تلقيح صيني احسن من الاوروبي و ليس له اي مضاعفات؟؟

    1
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  • ك ن
    الخميس 29 أبريل 2021 - 17:04

    بالعين المجردة ومنذ سنة حيث اسكن كل الاشخاص ذوو مستوى فكري معين يحترمون الكمامة والتباعد وعدم الاتصال والتجمع بغض النظر عن حالة الحضر ام لا وغيرهم الحراس وباقي ال سكان دون مستوى ثقافي ىيتصرفون بشكل عادى كان لاشيء في العالم لماذا؟

    1
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