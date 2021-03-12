المغرب يسجل 431 إصابة و4 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎

المغرب يسجل 431 إصابة و4 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎
صورة: أرشيف
الجمعة 12 مارس 2021 - 18:11

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 431 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 488181 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 13082 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5293073 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 4 وفيات جديدة ليصل العدد إلى 8716.

وتم التأكد من 681 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 474938.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

إصابات كوفيد الحصيلة الوبائية المغرب كورونا

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‫تعليقات الزوار

4
  • khalidritaa
    الجمعة 12 مارس 2021 - 18:29

    الحمدلله عدد الحالات في انخفاظ فبعدما كانت تسجل 3000 أصبحت تسجل400 فلم لم نطالب بفتح قطاع الحفلات…. ؟؟؟؟

    12
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  • مغربي
    الجمعة 12 مارس 2021 - 18:53

    هناك العديد من القطاعات المتوقفة المرجو تخفيف الإجراءات.. راهحنا مرضنا نفسانيين لمدة سنة متوقفين عن العمل

    0
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  • يا سبحان الله.
    الجمعة 12 مارس 2021 - 19:25

    صافي والله ما بقيت نتيق فهاد الارقام… الدليل غير بداو التلقيح فالمغرب داز اسبوع بداو ينزلو الارقام. خصوصا الوفيات. سبحان الله. والله بالدليل نعرف الناس دفنوهوم كموتى بكرونا و هما ماتو بحاجة اخرى. حسبي الله ونعم الوكيل.

    0
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  • ص
    الجمعة 12 مارس 2021 - 19:25

    واحد السؤال منين كتخرج هاذ الحالات. اما هاذ الحجر فجاي من برا .خصنا نعلنو الطوارئ باش ناخذو الدعم .سير حتى رمضان غتبقى الطوارئ .الصلاة في المنزل.

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