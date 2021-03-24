المغرب يسجل 439 إصابة و11 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 439 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 492842 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 10064 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5399770 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 11 حالة وفاة ليصل العدد إلى 8786.

وتم التأكد من 507 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 480607.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.