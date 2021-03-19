المغرب يسجل 444 إصابة و7 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 444 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 491019 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 10281 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5357455 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 7 حالات وفاة ليصل العدد إلى 8755.
وتم التأكد من 507 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 478386.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
تسناو صفر حالة باش ترجع الحياة العادية لا تعليم في خير لا تجار في خير هاد لعطلة سافرنا بدوبل او طاكسي هاز اكثر من 6 راه المواطن البسيط تقهر دعيناكم لله ياخد فيكم الحق قراراتكم أخطر بكثير من كورونا
هاد الشي بدا كيطلع عاوتاني الله يحضر السلامة وصافي
مزيان نبقاو تحت 450 حالة مانفوتوها. الفيروس فقد قوته والمغاربة مناعتهم قوية بفضل الله. الأشرار هم فيروس المغرب.
الارقام هي هي لا تنحفظ 400 حالة يوميا 2800 حالة في لاسبوع رقم مخيف ربما يجب التريت في فتح بعد المجلات و عدم السماح لاخرى
الله اكون فعوان الباعة اكسدو ليهم بزز مع 8, او الماس لخدامة في الفندقة، المغرب كتعاند مع الدول الاوروبية في الاغلاق زعما حتى حتنا واعرين او حتحنا كنهتمو بمصلحت الشعب، هادوك راهم اغنياء يستطعون تحمل تبعات الاغلاق،حنى سد ليه او رميه لزنقة ، يجب فتح الاقتصاد على مصراعيه راه هادسي باقي واحد تلات سنوات او ليمات الله ارحمو يجب تحديد هدف التلقيح الاشخاص 55 سنة فما فوق وفتح الاقتصاد راه المغرب يغرق في الديون