المغرب يسجل 446 إصابة و15 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 446 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 481709 حالات في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 8507 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5120380 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 15 وفاة جديدة ليصل العدد إلى 8574.

وتم التأكد من 808 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 466105.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.