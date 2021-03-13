المغرب يسجل 451 إصابة جديدة وحالتَي وفاة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 451 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 488.632 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 11.923 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5.304.996 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل حالتَي وفاة (2) ليصل العدد إلى 8718، بينما تم التأكد من 519 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 475.457.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.