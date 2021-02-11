المغرب يسجل 471 إصابة و4 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 471 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 477160 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 10456 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5015968 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 4 وفيات جديدة ليصل العدد إلى 8440

وتم التأكد من 574 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 457325.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.