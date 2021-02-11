المغرب يسجل 471 إصابة و4 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎

المغرب يسجل 471 إصابة و4 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎
صورة: هسبريس
الخميس 11 فبراير 2021 - 18:11

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 471 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 477160 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 10456 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5015968 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 4 وفيات جديدة ليصل العدد إلى 8440

وتم التأكد من 574 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 457325.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

التحاليل المنجزة التدابير الاحترازية فيروس كورونا وزارة الصحة

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
تطعيم المسنين ضد كورونا
الخميس 11 فبراير 2021 - 15:48

تطعيم المسنين ضد كورونا

صوت وصورة
قرويون في عزلة ببني ملال
الخميس 11 فبراير 2021 - 13:19

قرويون في عزلة ببني ملال

صوت وصورة
مضيفو طيران يشكون الطرد
الخميس 11 فبراير 2021 - 11:56

مضيفو طيران يشكون الطرد

صوت وصورة
نظرة إلى الاحتجاج بالفنيدق
الخميس 11 فبراير 2021 - 10:59

نظرة إلى الاحتجاج بالفنيدق

صوت وصورة
أقباب في سلمات أبو البنات
الأربعاء 10 فبراير 2021 - 20:30

أقباب في سلمات أبو البنات

صوت وصورة
انتخابات نادي المحامين
الأربعاء 10 فبراير 2021 - 18:50

انتخابات نادي المحامين