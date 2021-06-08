المغرب يسجل 473 إصابة و6 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎

كشفت إحصائيات وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 473 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 522003 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 9897 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 6060835 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 6 وفيات جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 9187.

وتم التأكد من 383 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 509660.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.