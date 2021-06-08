المغرب يسجل 473 إصابة و6 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎

كشفت إحصائيات وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 473 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 522003 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 9897 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 6060835 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 6 وفيات جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 9187.
وتم التأكد من 383 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 509660.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
متى تنتهي هذه الفتنة؟ لقد طال انتظارا. و حسبنا الله و نعم الوكيل
رغم ذلك الحمدلله البارح كان أول حفل.. …. بديت كنشتغل في تجهيز الحفلات الله. ايكمل…
فينا هما الخبراء ديال الزحام ماشي بحال الزحام أو الحامض لي مصدعنا بالموجات الوبائية وخطورة الوباء و السلالات و..و..و.. ها الموجة الثالثة بدات بارتفاع عدد الإصابات رغم اللقاح..واقيلا حتا يسالي الصيف وترجع الجالية المغربية لأوروبا وتحرك الإقتصاد شويا عاد غايخرجو لينا عاوتاني بالتحديرات والتهويل والتخويف و ظهور السلالة الموزمبيقية و السلالة الجزر واقواقية الأشد فتكا والإغلاقات و دخل داركم مع 8 دلعشية…مسلسل لا يعلم نهايته إلا الله عز وجل. حسبنا الله ونعم الوكيل
عدد الحالات الجديدة اكبر من عدد حالات التعافي ب 90 حالة
يعني ان الفيروس يتكاثر … بالرغم من تخفيف الإجراءات الاحترازية يجب توخي الحيطة والحذر و ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة
الاحتفال بعيد الكبير مع ذبح أضحية العيد قبل عام كان سببا في انفجار عدد الإصابات بكوفيد-19. ماذا عن هذه السنة؟
ورجعنا لي اربعه مائه حاله و ما يزيد و وفيات دائما بين تلاته و ستة الله يرحمهم وا اش بان ليكم واش عادي هدشي او لا ؟؟ اوا او مزال مدخلو الجاليه المغربيه المغرب سلامه يا رب و لكن حنا لي بغينا هدشي …
ربنا ارحمنا و ارحم موتانا يا دو الجلال و الاكرام و بعد علينا الوباء
نتمناو من وزارة الصحة تكون نزيهة وتقول الحقيقة واش هاد الناس كلهم لى تصابو بكورونا خداو اللقاح او مازال أغلب الدول اعترفو