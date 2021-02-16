المغرب يسجل 476 إصابة و13 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 476 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 479071 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 8950 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5059147 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 13 وفاة جديدة ليصل العدد إلى 8504.

وتم التأكد من 1079 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 460628.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.