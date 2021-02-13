المغرب يسجل 479 إصابة و10 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 479 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 478.135 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 10.958 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5.038.051 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 10 وفيات جديدة ليصل العدد إلى 8460، بينما تم التأكد من 548 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 458.504.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.