المغرب يسجل 480 إصابة و10 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 480 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 482994 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 11509 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5151718 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 10 وفيات جديدة ليصل العدد إلى 8608.
وتم التأكد من 846 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 468387.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
المدن اللتي لم تسجل اية حالة لمدة تزيد عن الشهر يجب ان تعود للحياة الطبيعية وتقفل مداخلها ومخارحها حتى تدور عجلت الاقتصاد.الجمود في الافكار سمة طبعت الحكومة المغربية خلال هته الجاىحة .دارىنا ننتضر الافكار من الاخر .لمذا لايكون هناك نمودج مغربي في التعاطي مع هته الجاىحة كما فعلت الصين ؟؟؟؟؟ستكون هناك تبعات خطيرة على الاقتصاد المغربي ادا لم تتدارك الحكومة الامر بسرعة.
أود ان اتقدم بالشكر الجزيل إلى السلطات المحلية الصخور السوداء و الطاقم الطبي التابع لوزارة الصحة الذين قاموا بزيارة والدتي المسنة بمقر سكناها لتمكينها من التلقيح بالجرعة الأولى . كانوا كلهم حماس و طيبوبة و الإبتسامة لا تفارق محياهم. مرة أخرى أقول لهم شكرا جزيلا .