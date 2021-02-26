المغرب يسجل 480 إصابة و10 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 480 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 482994 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 11509 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5151718 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 10 وفيات جديدة ليصل العدد إلى 8608.

وتم التأكد من 846 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 468387.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.