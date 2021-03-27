المغرب يسجل 491 إصابة و4 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎

المغرب يسجل 491 إصابة و4 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎
صورة: أرشيف
السبت 27 مارس 2021 - 18:04

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 491 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 494358 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 12594 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5436000 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 5 حالات وفاة ليصل العدد إلى 8798.

وتم التأكد من 487 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 482084.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

إصابات كورونا الحالة الوبائية المغرب وفيات كوفيد19

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‫تعليقات الزوار

1
  • العالمية
    السبت 27 مارس 2021 - 18:09

    الله يحضر السلامة عدد الحالات الجديدة اكثر من عدد حالات التعافي منذ 3 ايام

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

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