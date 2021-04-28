المغرب يسجل 493 إصابة و10 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

المغرب يسجل 493 إصابة و10 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
صورة: و.م.ع
الأربعاء 28 أبريل 2021 - 16:08

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 493 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 510465 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 8588 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5733213 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 10 وفيات جديدة ليصل العدد إلى 9015.

وتم التأكد من 552 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 496583.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

النشرة اليومية عدد الوفيات فيروس كورونا وزارة الصحة

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‫تعليقات الزوار

7
  • adil
    الأربعاء 28 أبريل 2021 - 16:22

    why number of death in morocco is not going down enough as the case number did. Also most of elderly people above 60 are vaccinated, who is dying from covid these days?

    0
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  • Mohammed
    الأربعاء 28 أبريل 2021 - 16:24

    العاجاب اسيدي هاد كورونا ولات تاتبان غي عندهوم وفالتلفزة! مازال مابغاو يساليو هاد المسرحية ديال الكذوب

    4
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  • سعيدو
    الأربعاء 28 أبريل 2021 - 16:26

    هل الجهه الشرقيه يوجدو بها تحسن الحاله الوباءيه

    -1
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  • khalidritaa
    الأربعاء 28 أبريل 2021 - 16:29

    الحمد للله على حالات الشفاء في رتفاع اللهم يسر ولاتعسر يارب ياكريم…

    -3
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  • Adillllllllll
    الأربعاء 28 أبريل 2021 - 16:36

    أقفلتم المساجد ومنعتم التراويح ولازال عدد الوفيات في آستمرار.كيف ستبررون فشلكم وكيف ستقابلون الله يوم القيامة

    6
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  • ص
    الأربعاء 28 أبريل 2021 - 16:38

    بقينا في هاذ الارقام وهاذ الحجر.ما غانساليوش.لو اجري 100000 تحليل سنحصل على رقم مخيف او سنحصل على الحقيقة. والحقيقة قلة من يصاب او يحس بأعراض رغم الزحام. او هناك زحام لا يشبه اخاه. فكوا القيود.

    6
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  • المصباح
    الأربعاء 28 أبريل 2021 - 16:56

    هناك تراخي كبير من طرف المواطنين.
    يجب حضر التجول في ايام عيد الفطر ليلا ونهارا لتجنب اي انتكاسة.
    مزيدا من الصبر الى ان نقضي على هذا الوباء

    -1
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