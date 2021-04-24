المغرب يسجل 507 إصابات و5 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎‎

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 507 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 509.037 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 9028 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5.705.734 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 5 وفيات جديدة ليصل العدد إلى 8988، بينما تم التأكد من 457 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 494.872.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
يارب تبعد عنا هذا الوباء و تشفي جميع المغاربة و جميع أمة المسلمين
اوا الى ما كانتش شي نتيجة امع هاذ التضحية كلها انتاع الناس غير طلقوا هاذ الباكور اللي ابغا ايعيش ايعيش و اللي مات الله ايرحموا .ماتوا الملوك والاولياء والصالحين والانبياء كاين شي واحد غادي يبقا فيها .
وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتبا مؤجلا اللهم ارفع عنا هذا وباء
ليس تدريبا يكرر للمرونة او تعليما
لقد عرضوا علي منصب امير تنظيم القاعدة بالمغرب الاقصى خضم احداث 2011 بعد ان وعدوني بالعمل بوزارة الخارجية و رغبوا مني المساعدة حتى تهدا امور ربيعهم ليمكنوني من بوسط بالدولة و انا انتظر من زمان
حتى انهم اعلنوا مؤخرا انهم باسم المغرب كانوا صدد البحث عن تقديم بديل بن لادن لامريكا و تقديمه و هذه هي الصفاقة ذاتها و الخبل
هؤلاء استغلوا اسمي يوظفونه الخانة 6 و ينشرون من خلالي باسم جلالة الملك MOHAMMMED 6 بالخط الاحمر يوحون للعالم قدراتهم السيبيرانية بظروف عصيبة و قد كنت صادقا في التعريف بنفسي باسمي الاصل افتراضيا و كانوا يقدمون لي فروض الطاعة على صفحة المشاركة ثم ينقلبون علي باخرى يسبوني و يرهبوني
الهند.تشهد..تدهور.في.المنظومة.الصحية…مليون.مصاب..في.اسبوع..الوفايات..2600 وتزداد.لنقص.الاوكسيجين…والخطير..الفيروسات..تتحور..وربما..السلالات..لن.تستجيب..للقاح…يجب.الحدر..ونطلب.الله..ان.يحفظ.بلدنا
الحل الوحيد هو التلقيح .
المغرب والحمد للاه يسير في الطريق الصحيح من حيت التلقيح.
هاذ القضية ديا كوفيد ولابوكليب ولات بحال قضية داك الحمارالي بقى مولاه تيهز عليه في الثقل والحمار مسكين غير تيشوف في طمع البشر وفي الأخير هو يتجبد في الأرض وقال لمولاه غير زيد هز علي راني مانايضش ما نايضش!!! حتا نتوما ماشي موشكيل غير زيدو في كذوبكم وطلعوا الحالات ديال هذ كورونا ولا كودوبا، ولكن خلصوا الناس وكلوهم ولي بغا شيء حاجة جيبوها ليه، عرفتي عجباتكم هاذ القضية ديال نخوفو البشر باش نبزنزو ونخلوضو كيبغينا ونسيرو الناس على هوانا! بديتو بالبقرة المجنونة وحمى الطيوروالخنازير٠٠٠ودابا كورونا!
وفجأة بدأت الأرقام في التراجع و الفضل يعود للحكومة و إجراءاتها الاحترازية، و الله سيناريو يليق يكون فيلم ، الله ياخد فيهم الحق
سؤال ما يزال يحيرني هل المستشفيات المغربية تستقبل يوميا ما بين
500 الى 780 شخص مصاب يوميا وكما يعلم الجميع ان القطاع الصحي بالمغرب لا يستطيع ان يأوي ثماني مائة شخص يوميا هذا بدون دكر ايام خمسة الاف شخص يوميا تتحدثون عن ارقام خيالية يصعب على الانسان العاقل تصديقها
فبسبيل المثال كتجربة انا عندما اذهب الى مستشفى من المستشفيات المغربية يجب ان انتظر اكثر من خمس ساعات كي ارى طبيب وعندما يعطيني فحص بالاشعة او ما شابه ذالك يعطونني موعد ستة اشهر وما فوق كي اعمل فحص لهذالا تسخرو منا