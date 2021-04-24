المغرب يسجل 507 إصابات و5 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎‎

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 507 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 509.037 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 9028 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5.705.734 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 5 وفيات جديدة ليصل العدد إلى 8988، بينما تم التأكد من 457 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 494.872.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.