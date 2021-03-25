المغرب يسجل 511 إصابة و2 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎

المغرب يسجل 511 إصابة و2 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎
صورة: أرشيف
الخميس 25 مارس 2021 - 18:25

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 511 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 493353 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 11564 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5411334 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 2 حالة وفاة ليصل العدد إلى 8788.

وتم التأكد من 467 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 481074.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

التحاليل المنجزة فيروس كورونا وزارة الصحة وفيات

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‫تعليقات الزوار

2
  • جمال
    الخميس 25 مارس 2021 - 18:41

    اجراءات الأحترازية لم يعد لها معنى في المغرب الدوله لقحت كبار السن وأصحاب الأمراض مزمنة وبقيا كونو مناعة طبيعية ولم يعد هناك حاجة اجراءات الأحترازية

    9
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  • Rouchdi
    الخميس 25 مارس 2021 - 18:44

    سلام قولا من رب رحيم

    اللهم ارفع عنا غضبك و مقتك عنا

    اللهم اكرمنا ولا تهنا .

    9
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