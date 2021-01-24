المغرب يسجل 520 إصابة و22 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎

المغرب يسجل 520 إصابة و22 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎
صورة: هسبريس
الأحد 24 يناير 2021 - 17:58

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 520 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 466.289 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة قد بلغ 4.822.622 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 22 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 8150، بينما تم التأكد من 748 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 442.441.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الإصابات التراكمية عدوى جديدة فيروس كورونا وزارة الصحة

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