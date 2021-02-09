المغرب يسجل 536 إصابة و16 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎

المغرب يسجل 536 إصابة و16 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎
صورة: و.م.ع
الثلاثاء 9 فبراير 2021 - 18:06

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 536 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 476125 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 9378 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 4994672 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 16 وفاة جديدة ليصل العدد إلى 8424.

وتم التأكد من 1035 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 456032.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

التدابير الاحترازية المصابين فيروس كورونا وزارة الصحة

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