المغرب يسجل 564 إصابة و12 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎

المغرب يسجل 564 إصابة و12 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎
صورة: و.م.ع
الأربعاء 10 فبراير 2021 - 18:10

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 564 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 476689 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 10840 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5005512 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 12 وفاة جديدة ليصل العدد إلى 8436.

وتم التأكد من 719 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 456751

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

العدد الإجمالي للمصابين فيروس كورونا مجموع التحاليل المنجزة وزارة الصحة

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