المغرب يسجل 579 إصابة و7 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎

المغرب يسجل 579 إصابة و7 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎
صورة: و.م.ع
الخميس 1 أبريل 2021 - 17:58

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 579 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 496676 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 12698 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5486081 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 7 حالات وفاة ليصل العدد إلى 8825.

وتم التأكد من 348 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 483711.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

العدد الإجمالي للمصابين فيروس كورونا مجموع التحاليل المنجزة وزارة الصحة

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