المغرب يسجل 581 إصابة و10 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 581 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 497257 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 13867 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5499948 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 10 حالات وفاة ليصل العدد إلى 8835.
وتم التأكد من 513 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 484224.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
انفخ انفخ يا نفاخ لقد اقترب رمضان..
وزارة الصحة تعلن عن …. إصابات بتخمين فقط هيا تقدر الأرقام في خيالها وتخرجه لنا عشوائيا بعده ارقام مضحكة لم يبقى مغربي لم يشككك في هده الأرقام
احنا غدي نشوفو اخرتها معاكم كلشي واضح اش غدي اوقع، حكومة فاشلة تستحمر الشعب بكل بصاطة
ليوما حشمو شوية طلعو عدد حالات الشفاء…..ههههه…. سحابهوم لمغاربة مكلخين….راه مغاربة عاقو وفاقو وقراو وخداو شواهد كبيرة رغما عن سياستكم التكليخية…
أكاد أجزم أنهم سيرفعون الارقام بشكل تدريجي لتبرير قرار الاغلاق مرة أخرى. الارقام في المغرب يتم تكيفها أي رفعها و خفضها حسب مزاج السلطة لتبرير قرارات يجري التحضير لها في الخفاء. انا شخصيا لم اعد اثق في أي بلاغ كيفما كان و من أي جهة كانت
المغرب يسجل دائما حالات الانتحار وحالات القتل ووفيات في حوادت السير وحالات من الاهمال ووفيات بأمراض أشد فتكا وخطورة ولا أحد يبالي
يا سلام قرب رمضان غدي تبقو تطلعو فالارقام باش برو الاغلاق الخطة ديالكم باينة لعما زيرو معنا شوي و طوري الاسلوب ديالكم رهديشي عندكم عيان
نسأل الله جلت قدرته أن يذهب عنا الوباء اللعين ويُذهب تعنُّت المتعاقدين المتقاعسين المعتدين على الملايين من التلاميذ البسطاء .
اللهم من أراد بهذا البلد الآمن شرا
اليوم سجلت 7296 حالة في ال 24 ساعت الماضية بهولندة، المغرب اقل من 600 حالة ؟؟