المغرب يسجل 587 إصابة و13 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎

المغرب يسجل 587 إصابة و13 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎
صورة: هسبريس
السبت 6 فبراير 2021 - 17:52

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 587 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 474.966 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 13.593 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 4.971.828 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 13 وفاة جديدة ليصل العدد إلى 8381، بينما تم التأكد من 619 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 453.921.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الإصابات الجديدة الوضعية الوبائية فيروس الجائحة نشرة كورونا

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‫تعليقات الزوار

2
  • الوليد
    السبت 6 فبراير 2021 - 18:09

    الحمد الله الارقام في تراجع المرجو تخفيف القيود عن المدن التي عرفت انخفاضا ملحوظا في الاصابات ، قطع الأرزاق أشد من كورونا و الناس في ضيق شديد و احداث الفنيدق اكبر برهان

    7
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  • بشرى
    السبت 6 فبراير 2021 - 18:13

    ان شاء الله سيرفع الوباء وسنصلي التراويح باذن الله

    14
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