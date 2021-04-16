المغرب يسجل 587 إصابة و7 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎

المغرب يسجل 587 إصابة و7 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎
صورة: و.م.ع
الجمعة 16 أبريل 2021 - 16:00

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 587 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 504847 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 8842 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5642017 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 7 وفيات ليصل العدد إلى 8934.

وتم التأكد من 555 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 490921.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

إصابات كورونا الحالة الوبائية تحاليل كورونا

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