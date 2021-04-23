المغرب يسجل 592 إصابة و7 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎‎

المغرب يسجل 592 إصابة و7 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎‎
صورة: أرشيف
الجمعة 23 أبريل 2021 - 16:08

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 592 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 508530 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 8942 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5696706 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 7 وفيات جديدة ليصل العدد إلى 8983.

وتم التأكد من 542 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 494415.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الإصابات الجديدة الوفيات فيروس كورونا وزارة الصحة

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‫تعليقات الزوار

4
  • abdelmoghitelansari
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 16:18

    الوضع الوباء مستقر و الحمد لله و الشكر لله

    0
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  • جاد
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 16:18

    ما السر في وفيات 7 اشخاص كل يوم

    0
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  • متعجب عاشق للإحصائيات
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 16:19

    اليوم 592حالة و542حالة شفاء
    بالأمس 600حالةو520حالة شفاء
    أول أمس669حالةو520حالة شفاء
    قسما برب الكعبة مابقيت فاهم شي حاجة
    يطلعو الحالات يطلع شفاء
    يهبطو الحالات يهبط شفاء
    والعجب هذا ولا غير أنا لي مريض يمكن محمق راصي مع حكومة فاشلة

    0
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  • ص
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 16:19

    هل تجنبنا الكارثة بهذا الحجر.نفس الارقام لا تتغير.الى متى .سنحجر الى الأبد.

    0
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