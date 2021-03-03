المغرب يسجل 594 إصابة و8 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎

المغرب يسجل 594 إصابة و8 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎
صورة: و.م.ع
الأربعاء 3 مارس 2021 - 18:19

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 594 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 484753 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 10654 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5197596 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 8 وفيات جديدة ليصل العدد إلى 8653.

وتم التأكد من 557 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 470425.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية

العدد الإجمالي للمصابين فيروس كورونا مجموع التحاليل المنجزة وزارة الصحة

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