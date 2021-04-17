المغرب يسجل 600 إصابة و10 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 600 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 505.447 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 10.027 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5.652.044 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 10 وفيات ليصل العدد إلى 8944، بينما تم التأكد من 616 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 491.537.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.