المغرب يسجل 600 إصابة و10 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 600 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 505.447 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 10.027 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5.652.044 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 10 وفيات ليصل العدد إلى 8944، بينما تم التأكد من 616 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 491.537.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
اغلاق المساجد وارتفاع الحالات والوفيات مسرحية هزلية والله العظيم منصدقوكوم
اين نتيجة الحجر الصحي، المؤكد اننا لا دين لا دنيا مع هذه الحكومة الفاشلة بكل المقاييس، ننسخ القرارات دون طرح اي بدائل، اوروبا تساعد مواطنيها قبل ان تقرر الاغلاق….. حسبي الله ونعم الوكيل في هذه الحكومة المدنسة
مع حلول شهر رمضان اصبحت الأرقام مخيفة وكثرت التأويلات من بعض المنجمين أصحاب الاختصاص. كنت اتمنى من أصحاب الاختصاص أن يجتهدوا أكثر في إيجاد لقاح عوض الكلام الذي لايسمن ولايغني من جوع . لماذا ننتظر من علماء آخرين تزويدنا باللقاح .الستم من نفس الاختصاص.اتركوا الكلام للادبيين الذين يتفننون في الشعر والمديح .
ان الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة تتسم بنوع من العشوائية في البعض منها، وذلك لافتقار البلاد للشروط الموضوعية والبنية التحتية لتنفيذ هذه التدابير الاحترازية مثلا :
أكثر من نصف المغاربة يعيشون في سكن غير لائق وتتوفر فيه الشروط الصحية من تهوية ومرافق صحية وغير ذلك مما يصعب على الناس تطبيق الحجر الصحي وحظر التجوال.
أما من حيث اغلاق المغرب لمجاله الجوي في وجه المغاربة سواء مغاربة الخارج أو الداخل فهو قرار غير قانوني وغير دستوري ويعتبر إهانة وتحقير للمواطن المغربي، إذ لا يوجد أي عذر كيفما كان نوعه يسمح بحرمان الناس من وطنهم.
العديد من الدول أغلقت مجالها الجوي ولكن ليس في وجه أبناء وطنها، كان أجدر بالحكومة أن تترك استثناءات وتسمح بالسفر من وإلى أرض الوطن في الحالات الاضطرارية مثلا هناك رجال أعمال وهناك مرضى وهناك من له أقارب على فراش الموت ويريد زيارة الوداع.
فكل الدول الديموقراطية وضعت شروط السفر الاضطراري والاجباري إلا حكومة المغرب، فهي دائما تتخذ قرارات مطلقة دون مراعاة الاستثناءات ، اننا كمواطنين نشعر بالإهانة في عدم السماح لنا بالدخول إلى أرض الوطن.
هل الوفيات المعلنة بسبب كورونا. الله أعلم أم فقط لتأكيد قرارات الحكومة
ايوا السي العثماني
هاذي شهرين وانت ساد الحدود على الجالية و إعداد الاصابات مانقصش شنو الحكاية؟؟
المرة الجاية سد فمك ماتدويش ها عار ربي
نسأل الله اللطف يارب اللهم ارفع عنا هذا الوباء وادفع عنا البلاء بألف الف استغفار يارب نستغفرك ونتوب اليك انك على كل شيء قدير
كل يوم المغرب يسجل أكثر من 500 حالة لكورونا إذن ساكنة المغرب تتعدى المليار إتقوا الله في العباد ألا تستحيون من الله ألا تنبئكم ضمائركم على ما نحن فيه هل فكرتم في المغاربة العالقين في الخارج بعضهم أصبح يأكل من الأزبال وهناك من لا يستطيع مكالمة عائلته
إفتحوا الحدود واتركوا المياه ترجع لمجاريها تحاربون الله ورسوله بإغلاق المساجد في رمضان هل كورونا توجد سوى في المساجد وهل هي غير موجودة في الاسواق والحافلات والملاهي الليلية
آبائنا حاربوا فرنسا واخرجوها بالدم وانتم أرجعتموها تتحكم في حياتنا اللهم سلط على من كان السبب في الاغلاق عاصفة هوجاء
الملاجظ أن نسبة الاصابات لم تتغير بالمقارنة مع قبل رمضان ،.
نحن هنا بفنلندا لدينا 400 حالة على 5مليون نسمة ،لو قمنا بعملية حسابية فالمغرب يعني 4000 حالة و ماكاينش هذه الخلعة لي فالبلاد الناس عايشة عادي لا اغلاق ليلي لا بوليس ولا المخازنية فالطريق لا مقدم حاضيك تحزق .
عجبا من كورونا فهي تعرف متى و أين تتجول لتصطاد ضحاياها .. كورونا تخاف من الإزدحام في الأسواق و الحافلات و طرام و الكيران و هي تخاف من الخروج بالنهار و هي تخاف من المتسوقين و المتفرجين في المباريات و الندوات و أوراش العمل و لا تذهب إلى ماكدونالد و KFC و المطاعم و المقاهي بالنهار . أما في رمضان فهي لا تخرج نهارا لكنها بعد الفطور تخرج لتتجول و لتصطاد الناس الذين يريدون الصلاة أو الجلوس بعض الوقت في المقهى.
لقد تعبنا من هذا الهراء فليس هناك أي منطق علمي في هذا التدبير ..
وجدو راسكم للحجر الصحي الشامل وحركة اقتصادية اكفس يا ايتها الرؤوس المتحجرة الغير الصحية يعني من لا يريد احترام الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
لا أعد اصدق كل هذه الخرافات و الخزعبلات….. الفقر و الجهل و الصحة الغير جيدة و العيش الغير كريم . أصعب من كورونا بكتير . قبل كورونا الله ناس ماكفيين مع الزمان زدو لينا بهاد كورونا . لا يسعني القول الى حسبنا الله و نعم الوكيل فهاد الدولة
اذا اردتم ان يرفع الله هذا الوباء افتحو المساجد واتركو الناس تتضرع الى الله العلي القدير فهو الوحيد الاوحد القادر على رفعه
الأمس في مدينة تازة على الساعة 11h00 مساءا كانت بنت الكوميسير في السيارة ديالها كاتسركل وحتى شي واحد ماهدر معها ولا تسوق ليها؛ في نفس الساعة خرج واحد الأب عندو حالة طارئة بنتو كاتقطع وكاتغوت من الحريق وشدوه وحسبوا عليه الغرامة؛ بالله عليكم هل نحن مسلمون؟؟؟