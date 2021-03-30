المغرب يسجل 665 إصابة و6 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 665 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 495421 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 11935 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5460086 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 6 حالات وفاة ليصل العدد إلى 8813.
وتم التأكد من 580 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 483165.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الأرقام بدأت في الارتفاع وذلك لغرض في نفس يعقوب
هههه اقترب شهر رمضان الحجر الصحي يلوح في الافق
القضية غادية وكتحماض
الله يحفظ الجميع
صافي العثماني كيمهد لشي مصيبة
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
ههههه كثرة الهم كضحك منين جاو هاد 666 شي قادوس
سيييييير … زيدو فيخرات.. برروا قرار الإغلاق.. والله مامتيقينكم.
جبتوها لا سقة مع رمضان الله اعطيكم الصحة .لا سماحة غذا امام الله
ههه هانتونا بديتو كاطلعو فالارقام باش تسدو…. كدوب ديالكم عقنا بهم… قهرتو الناس مابقا ماناكلو… تفلاو علينا ب الفيلم ديال عام هادي و السلالات المتخورة باش تزيدو تخاورونا…. الله ياخد فيكم الحق
يجب رفع وتيرة التحاليل المخبرية الطبية في المغرب بنسب لقاح سينوفارم غير صالح فعالية لقاح تصل الى نسبة 40% الدولة الامارات قرارة اعتماد جرعة التلالة من لقاح سينوفارم
الله يخرج العواقب بخير ،الناس مابقا عندها سوق ،ماكاين لاتباعد لا كمامة، ولا هم يحزنون … الزحام في الأسواق ووسائل النقل ،يعلم الله كيف هو حال الحمامات وقاعات الرياضة بعد إعادة فتحها ..
سبب ارتفاع الحالات خصوصا في الدارالبيضاء 379 حالة أي نصف الحالات المسجلة في المغرب كله مردها الى تلك الوقفة التي سمحت بها السلطة لأنصار الرجاء البيضاوي يجب على الجميع ان يتحمل مسؤوليته تجاه هذا الوطن هل تريدون أن نعود إلى نقطة الصفر ونعود إلى حجر صحي جديد البلد لم يعد في استطاعته تحمل العبئ الإقتصادي فمزيدا من المسؤولية.
اعتقد ادا بقيت حصيلة كورونا في تصاعد؛ فإن السلطات المغربية ستلتجا إلى الحجر الصحي خصوصا في شهر رمضان؛ زد على دلك تعطل وصول شحنات جديدة من اللقاحات الآتية سواء من الهند اوالصين أو حتى روسيا .
حيت قريب رمضان المبارك داكشي علاش
في المغرب عدد الوفيات اليومية بكورونا اصبح اقل من عدد الوفيات اليومية بمرض السل النادر.
ورغم ذلك مازالت الحكومة تتفنن في تفقير و تعذيب الشعب.
نتيجة متوقعة بسبب التراخي، المغاربة لا يحافظون على المنجزات، ترقبوا الاف الاصابات اليومية
ها الأعداد بدأت تتصاعد إن الحجر ضروري لنا لأن بلادنا لاحول ولا قوة لها. يجب على الحكومة أن تعيد إغلاق الحمامات وقاعات الرياضة هناك فوضى عارمة والعدوى متفشية أتمنى أن نحافظ على صحة الجميع وذلك بالحجر الصارم سوف نندم.
معرفتش كيفاش هاد الايام بداو كتزادو الإصابات ياربي ميكونش داكشي لفبالي ….بداو يوجدو لينا رمضان
نسأل الله السلامة والعافية يارب
هههههه بداو تغلضو بالأرقام تفرشو الرمضان وجس النبض الشعب المنهوب وألمغلوب على أمره من ناهبين أموال الشعب وخيرات البلاد بلا متجسو النبض الشعب كونو هانيين نصف الشعب مبوق ومخدر والثلت ملاهي مع الروتين اليومي والسهرات والمسلسلات التركية ألي تتبث قناة الفسق والفجور غير ديرو مابغيتو الشعب عطاكم ضهرو وبرد.
الدار البيضاء و مراكش يجب اغلاقهما، ومنع السفر اليهما ستكون هناك اغلب الاصابات في الايام المقبلة، وتعليق الرحلات مع فرنسا و اسبانيا جاء متأخراً كالعادة
الارقام بدأت في التصاعد و الفيروس المتحول يقترب أو أصبح بيننا فمرحبا بمن يطلب فتح الأماكن العامة و التراويح عبر الفطور
قبل رمضان غاديوصلو الحالات 3000 يعني القوالب
ههههه القضية باينة رمضان على الابواب بداو كيرفعوا الحالات فهموا مزيان ههههه القضية حامضة الله يرفع عنا هذا الوباء اللهم أمين عواشركم مباركه
أكثر من نصف الحالات تسجل بجهة الدار البيضاء، يجب حجرها وإلا ….ما لايحمد عقباه.
ههههه إرتفاع في نسبة اللإصابات مع اقتراب شهر رمضان والتهويل من خطر الفيروس لتبرير الحجر..لا تعولوا على صلاة التراويح في المساجد ولا تعولوا على تخفيف القيود..من الأفضل الإستعداد نفسيا للقرارات الصادمة التي ستتخدها حكومة تجار الدين واللجنة العلمية التي يترأسها طبيب نساء وتوليد لا علاقة له لا بالفيروسات ولا باللقاحات ولا بالمناعة.
يبررون الاغلاق بالارقام لاحول ولا قوة الا بالله يلعبون بالنار
اللهم ارفع مقتك وغضبك ووباؤك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم إنا لا نسألك رد القضاء وانما نسألك اللطف فيه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين
– الحاجة الاولى : -يا ربي تجعلني نتيق في ارتفاع أعداد المصابين المصرح بهم وذلك لغرض في نفس العثماني ومن معه…
– الحاجة الثانية: – يا ربي بغيتك تاخد الحق في حكومة الشلاهبية، كيحلوا الشواطيء باش يكثروا الإصابات باش يسدوا المساجد،ما نعيشه الأن في مدينة أكادير