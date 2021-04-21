المغرب يسجل 669 إصابة و10 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎

المغرب يسجل 669 إصابة و10 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎
صورة: و.م.ع
الأربعاء 21 أبريل 2021 - 16:05

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 669 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 507338 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 9411 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5679002 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 10 وفيات جديدة ليصل العدد إلى 8969.

وتم التأكد من 628 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 493353.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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