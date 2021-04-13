المغرب يسجل 684 إصابة و6 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎

المغرب يسجل 684 إصابة و6 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎
صورة: منير امحيمدات
الثلاثاء 13 أبريل 2021 - 18:02

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 684 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 502961 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 9620 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5613774 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 6 وفيات ليصل العدد إلى 8915.

وتم التأكد من 656 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 489288.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

عدد الإصابات عدد الوفيات فيروس كورونا وزارة الصحة

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