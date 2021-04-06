المغرب يسجل 696 إصابة و8 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎‎

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 696 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 499025 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 11988 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5537715 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 8 حالات وفاة ليصل العدد إلى 8865.
وتم التأكد من 546 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 485708.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
اغلب الحالات في جهة الدار البيضاء اكثر مم خمسمائة حالة
مادمنا نقترب من يوم رمضان فستظل الاصابات في ارتفاع ويوما او يومين قبل رمضان سيوصلونها الى الالف او اكثر لفرض اغلاق ليلي شامل بطريقة مدروسة خبيثة.
باين لعربون، الحجر من أمامكم والإغلاق من وراءكم. أحي الحكومة على نباهتها حيث لا ترغب في أن يصدم الشعب فجأة لذلك تتعمل بمبدأ دقة دقة.
الغريب في الامر انه كلما زاد رقم الاصابات زاد عدد المتعافين ليكونا تقريبا متساوين .. لماذا عندما ينخفض عدد المصابين ينخفض ايضا عدد المتعافين ؟؟؟؟؟
إذن الرقم تصاعد وغدا سيكون 700 وبعد غد 800 ثم يليه اجتماع للحكومة وقرار إغلاق ليلي في رمضان…
الحمد لله…. تكذبون لكي تمنعو صلاة التراويح في شهر رمضان الابرك….لكن مهما تكذبون فلن تستطيعو حجب هلال شهر رمضان المبارك… اشتقنا لك يا رمضان انت مبارك وستضل مبارك وكريم رغم كل هذه الظروف التي يعيشها العالم….كل عام وانتم بخير…
إنعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس لذا وجب رفع عدد الإصابات لتبرير قرار الإغلاق، اللهم ارفع مقتك و غضبك عنا يا رب،
البارحة 160 و اليوم 690 هيا 850 نقسمها على 2 425 بلا مدوخونة بكثرة الهضرة ديال إرتفاع مخيف و مهول لإصابات رعندن شوية ديال لعقال مشي مارة متستحمرونش
غدا 700ثم بعد غد 900ثم 1000ثم 1200
ثم الاغلاق كلشي مفهوم
لماذا أصبحت اعداد الاصابات تتزايد يوما بعد يوم مع اقتراب شهر رمضان. ؟ كل ما يمكن قوله اللهم ارفع عنا الوباء .
من العلامات الصغرى للإجراءات الكبرى … اللهم أرفع الغمة عن هاته الأمة يا رب العالمين و الله يكون في عون المحتاجين و المتضررين من هدا الوباء
ما هذه الوفيات ؟ الأسباب ؟ الأعمار ؟ خل من بينخا ملقحون ؟ هناك صمت مع أن الأرقام مرتفعة بالنسبة للوفيات ؟
الحالات طلعوا بزاف.صافي الحجر جاي.لا عندنا شي زهر يحنو.
سلام قولا من رب رحيم…
اللهم استرنا و لا تفظحنا و كن لنا و لا تكن علينا …
Les gens ne font pas attention personne ne porte de masque il suffit de voir autour de vous surtout dans les petites villes et ses alentours
مع اسف الارقام غير صحيح للاسف لقاح سينوفارم غير صالح يجب رفع وتيرة التحاليل المخبرية الطبية بعد ظهور سلالة فيروس كورونا بريطانية
الارقام في تزايد، ضروري الاغلاق في رمضان لكي يكون صيفنا كله مرح
اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا بارب العالمين
بورصة كورونا تلتهب باقتراب رمضان !!!!!
حذار حذار من ما يقع !!!
الكثير من الشباب لا يكترثون بالوضعية !!!
كان على الحكومة ان تكون جريئة و تقول الحقيقة للشعب على الأقل وليس الإنسياق وراء ما تخطط له الداخلية.
ملاحظة بسيطة لي تتبع الارقام
فبراير ماكوناش تنوصلوا 300 ولا 400 حالة باليوم معليش التحاليل كانت قليلة شي 3000 حتى 5000 يوميا
اخر اسبوع او 10 ايام ولينا تنوصلوا 600 حتى 700 حالة معليش عدد التحاليل وصل تقرببا بين 14 حتى 15 الف
واش هادشي صدفة ولا خطة من الدولة ؟
حتى الحالات النشطة لي كانوا الاسبوع الماضي قربوا من تحت 3000 حالة اليوم الرقم قرب من 4000 !!
هههه هاهما بداو بشائر الحجر الصحي معامن عايشين غاسدو مها حمار الشلح مانايضش
رمضان على الابواب لهذا الأرقام سترتفع من اليوم الى نهاية الحجر الصحي في فرنسا وبعدها الأرقام ستنخفض