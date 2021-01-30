المغرب يسجل 701 إصابة و13 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 701 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 470.691 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 14.415 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 4.883.093 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 13 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 8259، بينما تم التأكد من 762 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 448.628.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
لماذا غالبا ما يكون عدد الحالات اليومية للتتعافي مقارب لحالات الإصابة؟! أليس في الأمر ما يدعو إلى الشك أن هذه الأرقام يتم التلاعب بها ؟!
على المغرب عدم تلقيح من يزيد عمره عن 64 بلقاح أسترازينكا كما قررت ألمانيا والإتحاد الأوروبي ،فهذا اللقاح ثبتت فعاليته فقط على أقل 64 سنا
اسبانيا تسجل يوميا الآلاف من الاصابات ورغم داك رفعت الحجر عن المقاهي و المطاعم والمسارح والمتاحف والحياة اصبحت شبه عادية حيث صرح رىيس وزراىها ان اقتصاد الدولة اوشك على الانهيار .السؤال المطروح الان هو هل اقتصاد المغرب اقوى من اقتصاد اسبانيا ام ان المواطن المغربي اقوى من المواطن الاسباني في قوة التحمل مع العلم ان الاصابات في المغرب اقل بكثير من الاصابات في إسبانيا ؟؟؟؟؟؟
سلام
قولا من رب رحيم ..
اللهم ارحمنا فانك بنا راحم و لا تعذبنا فأنت علينا قادر . نحن ضعفاء و انت القوي .
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا نطلب الله العلي القدير ان يرفع علينا الوباء كليا من بلدنا الحبيب وأن يتغمد أمواتنا باالرحمة والمغفرة وأسكنهم فسيح جنانه
ياربي بفينا ما تبقا ولا حصيلة واحدة