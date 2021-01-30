المغرب يسجل 701 إصابة و13 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 701 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 470.691 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 14.415 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 4.883.093 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 13 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 8259، بينما تم التأكد من 762 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 448.628.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.