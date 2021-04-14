المغرب يسجل 703 إصابات و5 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎‎

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 703 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 503664 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 9584 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5623358 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 5 وفيات ليصل العدد إلى 8920.
وتم التأكد من 640 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 489928.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
لم نعد نصدق هذه الأرقام البئيسة تبا لكم
يا سبحــــــــــــــــــــان الله العلي العظيم نهار الرمضان طلعو الحالات
ياسبحان الله كورونا تتحماق على الاماكن والمناسبات الدينية
أرقام مزيفة سبحان الله، أنها استراتيجية السيد العثماني لتبرير ما فعله بالمواطنين في رمضان الله ياخد فيه الحق في هاد الشهر المبارك
عادي الاصابات في العالم كامل ارتفاعات وليني الوفيات انخافضات حيت كورونا لقديم ما ابقاش ابقاو غير المتحوريين او كلهم اضعاف بدون استثناء .هاذ الكلام من عند صديق لي باحث في ميريكان .
يا ترى متى سوف يعلن عن الحجر الكامل بمدن الجنوب الشرقي لأنه سوف تعرف إنتشارا للفيروس وبالخصوص الفيروس المتحور وذلك ناتج عن وجود مهجارين كثر يرجعون لمدن الجنوب الشرقي في المناسبات مثل عيد الفطر وسوف يتم تخويفهم هكذا.
أرقام يتم التلاعب بها والنفخ فيها لغرض في نفس حكومة العثماني
اتقوا الله في رمضان و كفاكم من الإحصائيات الكادبة . أغلقتم بيوت آلله. الله يخد الحق في العدالة والتنمية
لاداعي لاعطاء هده الاحصاءيات كل يوم..فهي لا تسمن ولا تغني من جوع..هناك مشاكل وامراض اخرى اكتر فتك من كورونا ولا يحصونها ولا يعطونها اي اهتمام..
كذب وبهتان انا شخصيا لم أعد أصدق هذه الاكذوبة تبا للعثماني
الحمد لله لقد ظهر الحق و زهقت الباطل
تم إغلاق المساجد وشرعت السيدة كورونة في الانتشار لأن العديد من الناس لم يغتسلوا ولم يصلوا في المساجد التي تنتشر فيه حسب ما يقولونه
ارفعو عدد الحالات كما تعودتم لارهاب الشعب ولتبرير قراركم الضالم دون للممواطنين الذين اغلقتم عليهم بيوتهم دون تقدمو اذنى مساعدة نحن نعرف ان من دخل المستشفى من اجل مرض معين سجلتموه على انه حالة كورونا الشعيىب لم يعد يصدقكم لقد اضهرتم حقيقتكم
حذاري من التهاون والله العظيم لي عندو علاقة بعلم الاوبئة والفيروسات هو لي عارف ومطلع على الوضع الوبائي وعلى الطفرات لي كيمر منها الفيروس المتحور ولي جاهل وماكيثق كاع فهذ العلم هو لي غادي يطيحنا اللهم عافينا فشي حاجا راه الشباب هو الاكثر تضررا بهذ السلالة الجديدة وعافاكم غير لتازمو بالكمامة على الاقل تحميكم من الرداد
كذوب في كذوب صافي راكم معروفين
على اساس تيقناكم ومني دوز 7 ايام تنخفض الحالات ومني توصل ليلة 27 في رمضان رفعوا الحالات باش تلغيو صلاة العيد …المغاربة صعيب تكذب عليهم
يبحثون عن رقم يحاولون تغطيتهم على كارثة إغلاق المساجد ومنع صلاة التراويح ويقولون بان الوباء يزداد انتشارا
العثماني نحن في عصر الانترنيت والفيسبوك تقي الله المسخوط الوالدين انك تعلن حربا على الله وستلقي بنفسك وبكل من ورائك في غظب الله اترك المساجد واغلق المدارس او ارمي نفسك في جهنم الكحلا
كناكلو الثبن حنا و باااز مقصح وجهوكم لكن كاين الله
ارقام صحيحة او معطيات ليس لها اي شيء من الصحة فلا يهمنى الارقام اكثر من الحجر الصحي وحالة طواريء وخصوصا في هدا الشهر المبارك فلمادا لم يمددو الحجر حتى 10 ليلا على الاقل فالمواطنين واعيين بكرونا ولكن لا يعملون على الاقل الكمامة لا نهارا ولا ليلا اما من ناحية المساجد فقالو الخبراء ان كرونا تسكن في المساجد وخصوصا ليلا فالمواطنين يصلون الجمعة خارج المساجد في الساحات ووعيين بالبعد والنظافة فلمادا يحرمننا من صلاة العشاء والتراويح حتى ندعو من الله ان يبعد عنا هدا البلاء ولكن حكومتنا الموقرة المشكل عندها في الليل مع العلم القليل يبقون ليلا في المقاهي