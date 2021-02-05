المغرب يسجل 712 إصابة و17 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 712 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 474379 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 12850 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 4958235 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 17 وفاة جديدة ليصل العدد إلى 8368.

وتم التأكد من 780 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 453302.

وفي سياق متصل كشفت وزارة الصحة، عن تسجيل 408235 مستفيدا من عملية التلقيح ضد “كورونا” منذ بداية عملية التطعيم بالبلاد.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.