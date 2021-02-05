المغرب يسجل 712 إصابة و17 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎

المغرب يسجل 712 إصابة و17 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎
صورة: شينخوا
الجمعة 5 فبراير 2021 - 18:03

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 712 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 474379 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 12850 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 4958235 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 17 وفاة جديدة ليصل العدد إلى 8368.

وتم التأكد من 780 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 453302.

وفي سياق متصل كشفت وزارة الصحة، عن تسجيل 408235 مستفيدا من عملية التلقيح ضد “كورونا” منذ بداية عملية التطعيم بالبلاد.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

المغرب حملة التلقيح عدد الحالات كورونا

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‫تعليقات الزوار

4
  • Rouchdi
    الجمعة 5 فبراير 2021 - 18:24

    سلام قولا من رب رحيم

    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1)

    الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)

    16
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  • Belqola
    الجمعة 5 فبراير 2021 - 18:24

    تحية و سلام لرواد الجريدة الالكترونية هسبريس ، أما بعد،.
    الفيروس الاول لكورونا قد انتهى منذ مدة هذا شيء اتفق عليه جميع الدكاترة و العلماء، أما الفيروس فالاغلبية تجزم بانه اصطناعي و ليس بفتاك الا هاذه الدرجة لشل جميع القطاعات الاقتصادية ، فالبطالة و الفقر في ازدياد مقلق واصحاب الامراض المزمنة تتوفاهم المنية اكثر من فيروس سارس المستجد ، وتحور الفيروس يعني نهايته او اكتساب اكبر نسبة من الشعب لمناعة القطيع يجب طي صفحة كورونا،.
    وبدأ محاسبة و زير الصحة عن الاختلالات الكبيرة في ميزانية كورونا .

    5
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  • محمد
    الجمعة 5 فبراير 2021 - 18:32

    الحمد لله الحالات الجديدة في تناقص، كنتمنى يرخفو علينا شوية هاد الإجراءات ديال الاقفال و منع السفر..

    1
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  • مصطفى
    الجمعة 5 فبراير 2021 - 18:37

    اقولها و نقولها جميعًا التحاليل جد ضعيفة بالمقارنة مع الاعداد السابقة
    لنفرض ان نوقف التحاليل عدد الحالات سيكون صفر
    ادن رفع من عدد التحاليل سيبين لنا وضعنا الحقيقي من هاذا الفيروس

    0
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