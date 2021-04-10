المغرب يسجل 740 إصابة و6 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎

المغرب يسجل 740 إصابة و6 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎
صورة: أ.ف.ب
السبت 10 أبريل 2021 - 18:00

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 740 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 501.688 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 11.627 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5.590.179 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 6 وفيات ليصل العدد إلى 8891، بينما تم التأكد من 601 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 488.015.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الإصابات التراكمية الوضعية الوبائية فيروس كورونا وفيات الجائحة

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‫تعليقات الزوار

23
  • الحقيقي
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:08

    عادي جدا يمكنكم رفع عدد الحلات مع دخول شهر رمضان لتبرير قراركم الاعمى الذي يشبه قطارا ليدوس فرق كرامة المواطن

    47
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  • swa3d
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:09

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في نضري وزراة الصحة تلعب بالمغاربة قشقش في زيادة عدد الحالة المسجلة ونحن في الواقع نرى العكس لا مرض ولا من يشتكي من أي مشكل الفهم افهم

    41
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  • واقع
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:14

    وفجأة بدأ يرتفع عدد الاصابات يا ترى لماذا؟ انا شخصيا لا اعرف

    35
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  • عبد الخالق الصدور
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:15

    اللهم الطف بنا الاوضاع جد خطيرة الناس لم يجدو ما يتفقون البكالة والاغلاق والحجر الصحي والاضرابات والتعنيف نن لذت البوليس المغرب يعيش على صفيح ساخن نسال الله حسن العاقبة والا تنزلق الامور الى ما لا تحمد عقباه الاعداء بنا متربصون والحكومة في حيص بيص من امرها لا تحرك ساكنا الباجدة لا يهمهم شيء في حكومة الريع والربح السريع بل هم منشغلون مع الانتخابلت والطعون ضد القاسم الانتخابي هم جاءو لكي يمللون حساباتهم وارصدتهم بالمال العام ويقادو حالهم كما قال كبيرهم الذي علمهم السحر

    7
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  • ملاك
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:17

    كل بفضل السيد العتماني لي خلا الفيروس ادخل المغرب و حسبنا الله و نعم الوكيل … حسبنا الله و نعم الوكيل حسبنا الله و نعم الوكيل

    -22
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  • أبو مروان
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:19

    سياسة التهويل والتخويف
    سياسة اللعب بالارقام والكذب على خلق الله
    نعم يا سادة . انها سياسة حكومة كاذبة محتالة نصابة،لا تعرف سوى الكذب والنصب،شعارها الفشل ثم الفشل ثم الفشل

    26
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  • Youssef mijriti rabat
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:21

    إحصائيات كلها خطأ ليس لها أي دليل كلها مبالغ فيها أرقام متشابهة و الله العظيم حشومة لمادا كل هدا الكدب . آلله يهديكم

    22
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  • قديمة
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:22

    ههههه طلعو الحصيلة باش القاو السبة باش اسدو علينا فالحجر.

    25
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  • said
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:23

    لتبرير الاغلاق الأرقام بدأت ترتفع و في الأسبوع الثاني من رمضان ستنخفض حلل- -و -نا-ق-ش-

    13
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  • br
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:23

    لتبرير الإغلاق، لابد من النفخ في الأرقام ، لكن كما يقال حبل الكذب قصير، مثال للكذب،

    – لو أن الفيروس منتشر بالشكل الذي يروجون له لتم تسجيل إصابات في مدينتي فاس ومكناس وفي المدينة التي أقطنها لأن الكمامة والتباعد وغسل اليدين مفقودين تماما.
    – لو أن الفيروس منتشر بالشكل الذي يروجون له لتضاعفت الأعداد ولا تبقى مستقرة في 600-700.
    – إن نتائج التحاليل لا تظهر إلا بعد أسبوع على الأقل وهذه الحقيقة عشتها شخصيا وأقسم بالله العلي العظيم على ما أقول.
    وأخيرا ، الدولة المغربية معروفة بالكذب على المواطنين وبالتعتيم والدليل ، لماذا لم تبين بأن ال 300 ألف جرعة التي توصل بها المغرب من نوع استرازينيكا واكتفت بذكر واقعة التوصل دون الإشارة إلى العدد والنوع

    14
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  • Faeid
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:27

    ياك سدو علينالاش هاد الارقام من الاحسن يلغيو ها الاحصاءيات وهدا الارقام

    11
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  • الزمامرة
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:28

    ههههههه بدون تعليق ……..والله لبقى تاق فيكم شي حد. ارا متكدبو…… سوف ينقلب السحر على الساحر ان شاء الله

    15
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  • خديجة
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:42

    نلاحظ كلما اقترب رمضان كلما زادت الحالات المؤكدة

    4
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  • مواطن
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:44

    كالعادة. مع إقتراح المناسبات الدينية نلاحظ ارتفاعا صاروخية في عدد الحالات و ذلك لتبرير القرارات المستقبلية. لنا الله و لا حول ولا قوة إلا بالله

    9
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  • ابن سطات
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:45

    كورونا لا تحب رمضان.. سمعاتو جاي وهي تكتر.. الله يفيقنا من عيبنا

    0
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  • mourad113
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:47

    لما كانت الأرقام جد مرتفعة في الشهور السابق بين اربعة الاف وستة آلاف والوفيات تسعين في اليوم كانت الحياة عادية لان فرنسا داك الوقت لم تفرض الحجر الصحي اما الان ثم تطبيقه المغرب فعل مثل فرنسا copie coller

    0
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  • سا هلة . . . ما هلة . . . !
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:47

    لكل مرض دواء . . . ودواء الكوفيد . . . هو التلقيح . . . وهو اسهل مما يكون . . . تغرس الابرة في دراع المتلقح . . . لترمي بماء زلال داخل اللحم تماما . . . عكس عملية اخد الدم من عرق اليد . . . وعملية التلقيح بسيطة سهلة ماهلة . . . خفيفة الضل . . . لن تحس بوخز الابرة . . . وهي بين ايادي ملاءكة الرحمة . . . فلا داعي لاي قلق كيفما كان . . . ولتعلم ان الله هو وحده الحافض . . . فلتتقي الله سبحانه وتعالئ . . . ودعك من كل الشكوك . . . فالله المحييي وهو كذالك المميت .

    0
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  • Minnesota Minneapolis
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:48

    اغبى حكومة على وجه الارض الكدب باين من الطيارة يظنون أن الشعب المغربي غبي مع دخول شهر رمضان بداو كيزيدو عدد الإصابات باش المساجد اتغلقوا الله يحفظ الا ما سلط علينا الله تعالى زلزالا مدمرا راه مرجان وبيم واسيما واسواق السلام وكارفور خاصوم اتغلقوا وتوقيف الترام والحالات والقطارات والحدائق وصالات رياضية. مرتادو المساجد هم اللدين يحترعمون التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات وكل واحد وزربية ديالو

    0
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  • Ahmed Sabri
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:50

    Attention, ça monte de plus en plus, y a plus de respect de distentiation, plus de masques, les cafés, restaurants et transports par dizaine. Si cela continue attendons nous à des milliers par jour. SVP
    ne verbalis personne serréz plus la police

    -1
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  • Ali
    السبت 10 أبريل 2021 - 18:57

    السلام جميعا هد الناس مابغاوش يعيقوا بلا أحنا عقول كبرات شوية ويغيروا الخطة ديال تبرير سياستهوم الخاوية

    -3
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  • موسى
    السبت 10 أبريل 2021 - 19:08

    هاحنا عام وحنا باركين مادخل علينا ريال ماعقل علينا حد . اوا عيش انت وصحابك وتمختر . كون طلقتو غير الكريديات لصحاب القطاع غير مهيكل ماطلبكم حتا واحد تعطيوه .العاطي الله

    0
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  • الرباط
    السبت 10 أبريل 2021 - 19:14

    عادي جدا لأن في رمضان والمناسبات زيادة في رأس الحمق معروفة. عند المغاربة

    1
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  • الاحصاء
    السبت 10 أبريل 2021 - 19:18

    علاش لي مدروش احصاء شامل لكل الناس لي كتموت يوميا.بسبب الامراض المزمنة والسل والسرطان والحوادت والانتحار وبسب جرائم القتل والنساء الحوامل وبسبب الاهمال الطبي وزيد وزيد

    0
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