المغرب يسجل 774 إصابة و14 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 774 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 473047 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 12651 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 4933656 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 14 وفاة جديدة ليصل العدد إلى 8323.
وتم التأكد من 933 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 451780.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
سلام قولا من رب رحيم
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً، يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَاراً، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَاراً، مَّا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً).
لم يتم إعطاء عدد الأشخاص اللذين تم تلقيحهم، إلى حدود البارحة كان العدد 250000
تباعد استعمال كمامه ركوب وسائل نقل مخففه لان طوبىس، طرام وخطافا طربورتور ونقل بين المدن مملؤ عن آخره قد يسبب انتشار كوفيد ام سياره مفعبه وطكسي كبير ودراجه ناريه او لهوائيه تحميمن تخالط وانتشار لمرض ولعدوا والف شكر لدوله المغربيه وعل راسه ملك المغرب محمد السادس نصره الله المواطن المغربي في ازمه خانقه منذ مارس ال يومنا هذا لبطاله الفقر الحرام طلاق لنتحار لحريك غلا لمعيشه أسطر كهرما مله عوامل ضغطت عن مهني وطالب معاشو وحمام الخ