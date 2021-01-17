المغرب يسجل 806 إصابات و31 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 806 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 459.671 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة قد بلغ 4.726.070 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 31 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 7942، بينما تم التأكد من 988 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 434.925.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
كورونا يحصد ارواح المغاربه مستشفيات مهملة الناس تتموت وقال ليك اللقاح في أكتوبر او غادي نصدروه بنتوا على حقيقتكم دابا ماتنفع لا غضبه ملكيه لا والو عقنا بيكم
الغريب في الموضوع أن وزارتا الصحة ووزارة الداخلية صائمتان عن الكلام والتعليق وتفسير نقص عدد المصابين ونقص التحليلات…
الحكومة التي اعتقلت الشعب داخل سياج لمدة عام كامل اختفت وراء جدران البرلمان وتنتظر وتستعد للانتخابات المقبلة…
لا أحد من وزراء كورونا يستطيع أن يواجه الناس ويشرح لهم أمرين مهمين: ما تفسير نقص الإعداد واستمرار الحجر ؟؟؟وثانيا اين هو التلقيح حيث كان المغرب سباقا إلى اقتنائه حسب وسائل الإعلام؟ ؟؟
وحيث لا جواب… فأنت في المغرب
عدد الوفيات لا تتناسب مع الحالات الجديدة المؤكدة مما يدل على أن الكشف هو الذي قل وليس الإصابات ف مزيدا من الحذر إخواني المواطنين