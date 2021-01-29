المغرب يسجل 851 إصابة و22 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 851 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 469990 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة قد بلغ 447866 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 22 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 8246.
وتم التأكد من 790 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 447866.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
أولا اللهم ارحم جميع الموتى واشفي جميع المرضى. ثانيا,أين الوزراء والنواب والكتاب والولاة والعمال وجميع المسؤولين لكي يتقوا اللقاح كما فعل جلالة الملك ؟؟؟ بعد تلقي التلقيح هل سيتمكن كل من رجال السلطة وعناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة والأمن الوطني وأطر الصحية والتعليم وجميع من يوجدون في الصفوف الامامية من العمل وتأذية واجبهم المهني رغم تلك الاعراض التي تدوم يومين إلى ثلاثة أيام ؟؟؟
جموع التحاليل المنجزة قد بلغ 447866
إجمالي التعافي 447866
الارقام متساوية اليوم
فين شدها دكطور الفايد لي كان قال أن علاج كورونا هو تشلال الفم بماء مغلية فيه القرفة. تهلاو في الممرضات والأطباء وباراكا من خسران الملايير على الكرة