المغرب يسجل 867 إصابة و15 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 867 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 467493 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة قد بلغ 4840461 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 15 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 8187.

وتم التأكد من 1351 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 444823.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.