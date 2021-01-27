المغرب يسجل 890 إصابة و20 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 890 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 468383 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة قد بلغ 4853938 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 20 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 8207.

وتم التأكد من 1358 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 446181.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.