المغرب يسجل 90 إصابة و4 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎

‎‎‎‎كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 90 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 517113 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 3495 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5934321 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 4 وفيات ليصل العدد إلى 9126.

وتم التأكد من 164 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 505392.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.