المغرب يسجل 925 إصابة و23 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎

المغرب يسجل 925 إصابة و23 وفاة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎
صورة: هسبريس
السبت 23 يناير 2021 - 17:57

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 925 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 465.759 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة قد بلغ 4.813.540 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 23 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 8128، بينما تم التأكد من 1041 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 441.693.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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