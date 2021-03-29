المغرب يسجل 97 إصابة و9 وفيات جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة‎‎‎‎‎‎‎

كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 97 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 494756 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 4206 فحصا خلال المدة نفسها، قد بلغ 5448151 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من العام الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 9 حالات وفاة ليصل العدد إلى 8807.
وتم التأكد من 233 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 482585.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
يجب الاتعاظ من الدول التي تسجل الالاف من الوفيات كالبرازيل التي مات فيها أزيد من 1600 شخص مساء أمس في يوم واحد. لسنا بعيدين عن هذا السيناريو إذا كان الجميع يتعامل مع الوضع و كأنه شيء عاد. حين ستكون على سرير الانعاش لن تنفعك فيديوهات اليوتوب التي تتحدث عن المؤامرة الكونية و بيل غيتس و النظام العالمي و لن يكون معك أصدقاؤك الذين يتهكمون على من يواضب على وضع الكمامة و لا يصافح الناس.
دائما ما يكون عدد الحالات يوم الإثنين ضعيف نظرا لعطلة نهاية الأسبوع
مزيدا من الحيطة والحذر فدول أوروبا تعاني مع الفيروس المتحور
تحسن واضح للوضعية الوبائية وتراجع قوي للأرقام عما كانت في السابق، يقابلها القرارات الارتجالية الجزافية لحكومة عجزت حتى عن قراءة أبعاد هذه الارقام، وأضحت ترى الارض أسودا على حساب أعصاب الشعب
إغلاق الحدود مع فرنسا وإسبانيا ليس بالشيء السهل.هي بوادر لفرض الحجر الصحي.استعدوا للحجر تلصحي ففيروس كورونا المتحور أخطر من سابقه بكثير .
المغرب بالاضافة لدول العالم الثالت لا تهم منضمة الصحة ولا الاقتصاد العالمي. هده لعبة اقتصادية خبيثة…. ههههههه…. كورونا تقتل غير لمرفحين في الدول الاقتصادية الكبرى….سبحان الله كورونا طلعات بنت الناس….هههههه. …
والله الحمد للله الحالات في انخفاظ………. واتمنى عدم سماع كلمت…. كورونا او بغينا الحفلات و الاعراس را اشتقنا ليها.. ؟؟
اكبررفيروس هو قرارات الحكومة المتعجرفة التي لا تراعي ربها في الطبقة المغلوبة .
سدو كلشي وعيشوا غير انتوما
الحالات في تناقص دايم لكن للاسف قرارات عثمانية عشواءية