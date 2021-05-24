المغرب يسلم الرئيس المالي مخطوطات تاريخية

قالت السفارة المغربية بباماكو إنه بتعليمات سامية من الملك محمد السادس، سلم حسن الناصري، سفير المغرب بباماكو، الاثنين، للرئيس المالي باه نداو نسخا من مخطوطات العالم المالي البارز أحمد بابا التامبوكتي.

وأوضحت السفارة، في بلاغ لها، أنه خلال لقاء استقبال خصص للدبلوماسي المغربي، سلم الناصري رسميا لِباه نداو، رئيس المجلس الانتقالي رئيس الدولة، نسخ مخطوطات العالم المالي البارز التامبوكتي أحمد بابا (1556-1627).

وأضاف المصدر ذاته أن هذه المخطوطات، المسجلة على قرصين مدمجين ومجموعة من الأشرطة “ميكروفيلم”، تم جمعها من العديد من الهيئات المختصة في المملكة.

ويأتي تسليم هذه النسخ ذات القيمة التاريخية الثمينة بمناسبة يوم إفريقيا الذي يحتفي به العالم في 25 ماي الجاري، وكذا في إطار الموضوع الذي اختاره الاتحاد الإفريقي لسنة 2021 “الفن، الثقافة، والتراث، رافعة لبناء إفريقيا التي نريدها”، والذي يبرز على الخصوص، دور الثقافة والتراث الإفريقي في إعادة بناء هوية واقتصاد ملائم بإفريقيا.

وورد ضمن البلاغ أنه “لا شك في أن هذه الوثائق ستساهم في تنمية وازدهار المركز الذي يحمل اسم الشخصية اللامعة والتاريخية في مدينة تامبوكتو”.

وقال الرئيس المالي، الذي أعرب عن شكره للملك محمد السادس، إنه “تشرف كثيرا بهذه الالتفاتة الملكية الكريمة التي تعكس العلاقات والقيم المشتركة التي تربط المملكة المغربية وجمهورية مالي”.

وبمناسبة تسليم هذه الوثائق التاريخية، سيقيم سفير المغرب، الثلاثاء في باماكو، حفل استقبال على شرف العديد من الشخصيات المالية، تتخلله مداخلات لإبراز دلالات ورمزية هذه الالتفاتة المهمة التي تساهم في النهوض بالثقافة الإفريقية والعلاقات القائمة بين المملكة ومالي وكافة بلدان الساحل.