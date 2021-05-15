المغرب يشارك في تدريب عسكري مشترك بتونس

المغرب يشارك في تدريب عسكري مشترك بتونس
صورة: هسبريس
السبت 15 ماي 2021 - 17:30

أعلنت وزارة الدفاع التونسية عن تدريب عسكري مشترك على السواحل الشمالية للبلاد بالشراكة مع القيادة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) وإحدى عشرة دولة، يبدأ غدا الأحد ويستمر حتى يوم الـ28 من شهر ماي الجاري، بمشاركة دول عديدة منها المغرب.

وذكرت الوزارة، في بلاغ صحافي لها السبت نشرته وكالة “تونس إفريقيا للأنباء”، بأن تدريب “فونيكس إكسبرس 21” سيكون بالشراكة مع القيادة الأمريكية في إفريقيا، بمشاركة أربع بواخر عسكرية تابعة لجيش البحر وخمس بواخر أجنبية و130 ضابطا ينتمون إلى اثنتي عشرة دولة مشاركة.

ووفق المصدر ذاته، سيشارك في هذا التدريب العسكري ممثلون عن دول عديدة؛ من بينها المغرب والجزائر ومصر وليبيا وموريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا والمملكة المتحدة واليونان ومالطا.

ويشمل التدريب المشترك تدريبات متقدمة لفرق الطلائع البحرية والقوات الخاصة، ويهدف إلى التدريب على قيادة وتنفيذ عملية بحرية مشتركة لمقاومة الأنشطة غير المشروعة في البحر وتطوير مهارات العسكريين من خلال تبادل الخبرات فيما بينهم.

الجيش الأمريكي السواحل الشمالية تدريب عسكري مشترك وزارة الدفاع التونسية

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