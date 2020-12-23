المغرب يشرع في إنجاز أكبر محطة لتحلية مياه البحر في إفريقيا

يبدو أن العطش أصبح قريبا من سكان المدينة الأكبر في المغرب، الدار البيضاء؛ وهو ما دفع الحكومة إلى إعطاء الانطلاقة لأكبر محطة لتحلية البحر في المغرب وإفريقيا، حسب ما كشفه عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين.
وجوابا عن سؤال لفريق العدالة والتنمية بالغرفة الثانية حول أهمية السدود لتأمين تزويد المملكة بالماء، أوضح اعمارة أن إشكالية الجفاف في المغرب معروفة؛ لأن هناك سنوات جافة قد تطول وأخرى ممطرة قد تقل، مشددا على أنه لا مناص من تحلية البحر باعتباره أحد الحلول لمواجهة ندرة المياه.
وفي هذا الصدد، أوضح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أن محطة تحلية مياه البحر في الدار البيضاء لم تكن متوقعة منذ سنوات، بقدرة استيعابية تصل إلى 300 مليون متر مكعب، بمعدل 840 ألف متر مكعب يوميا، مشيرا إلى أن استدامة المياه مرتبطة بضرورة محاربة التلوث.
المسؤول الحكومي ذاته قال إن المغرب سيصل، مع نهاية السنة الجارية 2020، إلى 19 مليار متر مكعب في القدرة التخزينية، وسنة 2021 سيرتفع إلى 20 مليار متر مكعب عبر 148 سدا كبيرا، كاشفا أن سياسة السدود التي اعتمدها المغرب ويواصل العمل بها تهدف إلى توفير 32 مليار متر مكعب من التخزين سنويا.
وسبق للوزير اعمارة أن أعلن، أمام المجلس ذاته، أن “المحطة تعد الأكبر على المستوى القاري، بكلفة مالية تناهز 10 مليارات درهم، والتي تأتي بعدما تم الانتهاء من تحلية مياه البحر بإقليم شتوكة آيت باها، إلى جانب تقوية صبيب عدد من محطات تحلية المياه بالأقاليم الجنوبية للمملكة”.
يُذكر أن الحكومة أطلقت، خلال سنة 2020، عملية بناء 5 سدود كبرى، بعدما تم الانتهاء من بناء 6 سدود كبرى، وبرمجة 5 سدود كبرى لسنة 2021؛ فيما يوجد 14 سدا قيد الإنجاز بمختلف أقاليم المملكة.
وعرف الموسم الفلاحي الحالي ندرة في التساقطات بشكل مقلق، حيث تراوح معدل التساقطات المطرية ما بين ناقص 5 في المائة بحوض اللوكوس، وناقص 67 في المائة بحوض سوس-ماسة، وناقص 50 في المائة بحوض أبي رقراق-الشاوية، وناقص 47 في المائة في حوض أبو الربيع؛ في حين أن الحجم الإجمالي للواردات المائية بلغ 4.3 مليارات أمتار مكعبة، مما يشكل عجزا يقدر بـ64 في المائة.
المرجو من الشركات الإسرائيلية ان تدخل على خط هاذا المشروع للاستفادة من تكنولوجياتها و تجربتها القوية لاننا نفتقر لهما للأسف معندناش … اتأسف لاننا طبعنا معطلييييين ولا عزاء للحاقدين و المنافقين. مىير بن شابات قال للملك : الله يبارك في عمر سيدي الله يطول في عمر سيدي و ساعة مباركة …. وحنا غالسين تنتسناو شي خوت يفهموا روسهوم سعا مكاينش معامن مكاينش ….
لقد طالبنا بهذه البرامج في الثمانينيات باستخدام الطاقة النووية أو الشمسية. كانت شركة Pall على استعداد للعمل مع المغرب لتوفير المواد اللازمة للترشيح. للأسف في ذلك الوقت ، كانت القيادة تطارد برامج عبثية لم تحقق شيئًا.
يا سبحان الله،ألا يجدر بالدولة أن تقوم بتحلية وتصفية مياه نهر أبي رقراق وأم الربيع اللذين يصبان في البحر هباءً منثورًا..!!
على كل حال المغرب يسير في الطريق الصحيح لكن هناك بعض الخلل في كيفية إعداد المشاريع والخطط الاستراتيجية وحبذا لو تسند الأمور إلى أهلها..
لمحاربة الجفاف و قلة الامطار لا مناص من التشجير لان الامطار تهطل في الاماكن التي تكتر فيها الاشجار
الحل ماشي في السدود ولا في تحلية مياه البحر. الحل هو التصالح مع الله والرجوع اليه.
راه حنا مشينا بزاف للهاوية.
اغرسوا الغابات في الأماكن التي تشح فيها الأمطار لتمطر السماء ولكن بالأشجار التي تساعد على تبخير الماء المتواجد في الهواء وليس بالأشجار التي أوراقها مشمعة تمنع عملية التبخر مثل الكالبتوس والزيتون. أوروبا وأمريكا لا تصابان بالجفاف لكثرة الغابات فيهما.
لا احد يجادل في موضوع نذرة المياه في المغرب والبحث عن الحلول اصبح امرا ملحا.لكن قبل ذلك يجب القطع مع كل اشكال الفساد. من جملة ما قرات هذا الصباح ان الصناع التقليديين في الفخار اقتنوا افرانا ب 50 مليون سنتيم اكد بعض المختصين في الميدان ان سعرها لا يتعدى 12 مليون سنتيم وهذا امر تشرف عليه وزارة السياحة. فما ذا يقال عن مشاريع بالملايير.؟ المغرب فعلا يصرف الملايير في مشاريع لو انجزت بالشكل الصحيح لكنا في مصاف الدول التي تسير في طريق التقدم. ملايير تصرف على مشاريع يعلق عليها بانه هزيلة ولا تترجم على ارض الواقع. على الدولة ان تبني ” الانسان السوي ” قبل بناء المشاريع. الانسان السوي هو العجلة الرئيسية في كل تقدم.
الكثير من مياه ااأمطار تضيع بالشمال و نحن نبحث عن المياه بطرق مرتفعة ااتكلفة.
فمشروع نقل مياه الشمال أولى من تصفية مياه البحر خاصة الدار البيضاء قريبة. رغم الحاجة أيضا لمحطات التحلية
اقترح انهاء الحل النهاءي قضية الصحراء المفتعلة توجيه الضربة القاضية جبهة صناديلس كابرنات السميد القنصلية الاميركية في الداخلة بي اضافة القاعدة العسكرية الاميراكية جانبها طبعا الاميركيين لن يرفضوا هذا العرض نظرا موقع الاستراتجي الهام الصحراء المغربية المدينة الداخلة بخصوص سوف يمكنها من مراقبة كل التحركات الحركات الارهابية في شمال مالي موريتانيا جنوب الجزاءر حتى نيجريا بوكوا الحرام تدعمها المخابرات الجزاءرية القاعدة العسكرية الاميراكية تمكن الانجاز الخط الغاز النيجري عبر المغرب الى اروبا هذا مشروع المصلحة الاميراكية توفر اروبا الغاز عوض اعتماد الغاز الروسي ترفضه امريكا افظل من الغاز المتوسط الذي يوحد الصراع بين تركيا اليونان القاعدة العسكرية توجه الرسالة الجزاءر البوريساريوا روسيا اذا حاولوا تخريب مشروع نيجيريا نفسها وجهت الصفعة بوقادوم ذهب تحريضها على المغرب نيجيريا اتهمت الجزاءر بانها تقف ضد مصالحها الانبوب الغاز يخدم مصالح نيجيريا اكثر المغرب الجزاءر المعسكر الشرقي لم يتشجعوا دعم البوريساريوا بعد.خروج القاعدة الاميراكية القنيطرة كان خروجها من المغرب خطا فادح
إلى اسكفاتيري. ما حك جلدك مثل ظفرك. الكفايات المغربية قادرة و الحمد لله على تنمية بلادنا العزيزة و لا تحتاج لواسطة، و من شك فيما أقول ما عليه إلا أن يحصي عدد المهندسين و الأدمغة في جميع المجالات التي تعمل في المهجر. فما يخص إلا تفتح للمغاربة (الداخل و الخارج) الفرص للنهوض بهذا البلد الطيب.
شخصيا شاركت في مشروع مماثل. استنتجنا في الاخير أن الماء المحلى ليس صالحا للشرب ليس صحيا لانه إذا دخل جسم الانسان افقره من جميع المواد المعدنية. الحل الانسب هو بناء السدود